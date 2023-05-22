سعر الليرة التركية يهبط الإثنين أمام الدولار

سجل سعر الليرة التركية هبوطا أمام الدولار إلى مستويات قياسية جديدة لم تشهدها من قبل، حيث تخطى حاجز الـ 20 ليرة لأول مرة على الإطلاق، ولكن سرعان ما قلصت خسائرها لتسجل الآن مستوى الـ 19.8275 أمام الدولار، يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موعد جولة إعادة انتخابات الرئاسة التركية.

وكانت العملة التركية قد خسرت 44% من قيمتها في العام 2021، و30% في العام 2022.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية الأحد المقبل 28 مايو الجاري، حيث ينافس الرئيس رجب طيب أردوغان، مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

ويعد الوضع الاقتصادي والتضخم والغلاء في تركيا من العوامل الأساسية التي ستحدد توجه الناخبين.

على جبهة الليرة التركية، تتزايد المخاوف بشأن احتمال فوز الرئيس أردوغان بولاية أخرى بسبب سياساته الاقتصادية، التي يصفها عامة الناس بأنها غير تقليدية، والتي ساهمت في ارتفاع التضخم وهبوط العملة التركية. حيث يلقي تصعيد حالة عدم اليقين السياسي في تركيا بثقله باستمرار على الليرة التركية.