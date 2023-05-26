سعر الليرة التركية يقترب من مستوى متدن قياسي قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية

تراجع سعر الليرة التركية إلى مستوى متدن قياسي يقترب كثيرا من 20 ليرة مقابل الدولار يوم الجمعة قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الأحد والتي ستقرر ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيمدد حكمه إلى عقد ثالث، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0508 بتوقيت جرينتش، لامست الليرة 20 مقابل الدولار واستمرت تحوم حول هذا المستوى، وأغلقت عند 19.8695 مقابل الدولار يوم الخميس لتنخفض 6.4 % حتى الآن هذا العام.

وتراجعت الأسهم والسندات السيادية التركية المقومة بالدولار، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الديون التركية منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 مايو.

وقال أردوغان مساء يوم الخميس في مقابلة إن دول الخليج أرسلت تمويلا إلى تركيا في الفترة الأخيرة، مما ساعد على تخفيف العبء على البنك المركزي والأسواق لفترة وجيزة. وأوضح أنه يعتزم الاجتماع مع قادة هذه الدول بعد جولة الإعادة لتقديم الشكر.

وتقدم أردوغان بشكل كبير على منافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى، ولكنه لم يتمكن من الفوز بأكثر من 50 %من الأصوات التي كان يحتاجها لتجنب جولة الإعادة.

وارتفع الطلب على العملة الأجنبية خلال فترة الانتخابات وسط توقعات بأن الليرة ستستمر في الانخفاض بعد أن فقدت 44 بالمئة من قيمتها في عام 2021 و30 بالمئة في عام 2022.

وانخفضت الليرة إلى حد كبير هذا العام منذ الزلازل المدمرة التي وقعت في فبراير شباط، وأودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وتسببت في تدمير منطقة كبيرة بجنوب تركيا على نطاق واسع. وتراجعت الليرة 2.1 % منذ انتخابات 14 مايو

وأظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي انخفض إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ عام 2002 إلى -151.3 مليون دولار في 19 مايو.