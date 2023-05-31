سعر الليرة التركية يقترب من مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار

جرى تداول سعر الليرة التركية بالقرب من مستوى قياسي منخفض بعد أن وصلت لفترة وجيزة إلى 20.65 للدولار في وقت مبكر من تعاملات اليوم الأربعاء وسط شح في السيولة، لتواصل خسائرها بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة ليدخل حكمه عقده الثالث.

وتراجعت الليرة إلى 20.62 للدولار بحلول الساعة 0412 بتوقيت جرينتش لتبقى أقل بنحو واحد بالمئة عن مستواها في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء عندما سجلت 20.42 للدولار. وتراجعت قيمة الليرة بالفعل عن منتصف مايو أيار على خلفية اتجاه السياسات الاقتصادية بعد الجولة الأولى من الانتخابات.

وهوت الليرة أكثر من 9% منذ بداية العام وخسرت أكثر من 90 % من قيمتها على مدار عقد، مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات التضخم المرتفع.