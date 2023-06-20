سعر الليرة التركية يقترب من قيمتها العادلة الثلاثاء

شهد سعر الليرة التركية استقرارا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حول مستوى 23.6 ليرة للدولار الواحد، أي أنها بالقرب من قيمتها العادلة ما بين 24-25 كما يتوقع المحللين.

أثارت إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التاريخية الآمال في الاستقرار الاقتصادي وارتفاع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، بمجرد انتخابه رئيسًا للبلاد، تراجعت الليرة بشكل حاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكنها تستقر اليوم حول مستوى 23.6 ليرة للدولار الواحد، أي أنها بالقرب من قيمتها العادلة ما بين 24-25 كما يتوقع المحللين.

في غضون ذلك، قال وداد إيشيق هان وزير العمل التركي يوم الثلاثاء إن الحد الأدنى للأجور سيكون 11402 ليرة (483 دولارا) شهريا اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري مشيرا إلى زيادة نسبتها 34 بالمئة من المستوى المحدد في ديسمبر كانون الأول الماضي.