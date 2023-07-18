سعر الليرة التركية يسقط لمستوى قياسي جديد.. في طريقها لـ 27 أمام الدولار

انخفض سعر الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد منخفض مقابل الدولار، حيث يرجع ذلك إلى وجود مخاوف من أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع بأقل من المتوقع كما حدث في الاجتماع السابق.

وفي الوقت نفسه، سجل حجم العجز في الميزانية نحو 219.6 مليار ليرة تركية خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بتسجيل فائض يقدر بحوالي 118.9 مليار ليرة في شهر مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء الرئيس التركي زيارة لدول الخليج بداية من يوم أمس يستهدف من ورائها جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية قدرتها التقارير بحوالي 25 مليار دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية ودولة قطر.