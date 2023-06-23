سعر الليرة التركية يسجل مستويات متدنية قياسية جديدة بعد رفع الفائدة

هوى سعر الليرة التركية بنسبة تصل إلى 2.8% وسجلت مستوى قياسيًّا متدنيًا جديدًا، في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، مواصلةً تكبد خسائر بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، أمس الخميس، في تراجع عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في زيادة جاءت أقل من التوقعات.

وبلغت الليرة، في أحدث التعاملات، 25.2015، وهو مستوى أضعف بنحو 1.3% من إغلاق يوم الخميس. وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27% تقريبًا مقابل العملة الأمريكية، هذا العام.

ورفع “المركزي” التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15%، وقال، في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة حفيظة غاية أركان، التي عيّنها أردوغان، بعد فوزه في الانتخابات، الشهر الماضي، إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك.

جاءت الخطوة لتمثل تغييرًا في المسار، بعد تيسير نقدي على مدى سنوات انخفض فيها معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع واحد، إلى 8.5% من 19% في عام 2021، في سياسة غير تقليدية تم اتباعها، على الرغم من ارتفاع التضخم.

وكان متوسط التوقعات، في استطلاع أجرته رويترز، يشير لرفع أسعار الفائدة إلى 21%، وقال محللون إن الرفع الذي جاء دون المتوقع يشير إلى أن أركان ربما لا تتمتع بحرية كبيرة في مواجهة التضخم بقوة تحت إشراف أردوغان.