سعر الليرة التركية يستقر الإثنين بعد خسائر الأسبوع الماضي

استقر سعر الليرة التركية خلال تعاملات، اليوم الإثنين، وذلك بعد أن أغلقت تداولات الأسبوع الماضي على خسائر قياسية مقابل الدولار الأمريكي، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وتسجل الليرة التركية الآن 23.6500 ليرة للدولار الواحد، وذلك دون ارتفاع أو انخفاض، فيما ارتفع اليورو أمام الليرة بنسبة 0.14% إلى 25.5099 ليرة لليورو الواحد.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين أن معدل البطالة في تركيا ارتفع 0.1 نقطة على أساس شهري إلى 10.2% في أبريل، بينما ارتفعت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا 1.7 نقطة إلى 23.8%.

وقال معهد الإحصاء التركي إن المسح شمل جميع أنحاء البلاد في أبريل بعدما استبعد خلال الشهرين الماضيين بعض المناطق التي ضربها زلزال فبراير.

فيما كشفت البيانات أيضًا عن تسجيل الحساب الجاري عجزًا بقيمة 5.4 مليار دولار، مقابل توقعات بتسجيل 4.5 مليار دولار، فيما كان العجز بالقراءة السابقة 4.9 مليار دولار.

ومنذ انتخاب أردوغان لولاية رئاسية ثالثة الشهر الماضي شهدت الليرة التركية تراجعات حادة ومتواصلة وهو ما فسرته الأسواق بأن المركزي.