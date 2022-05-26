سعر الليرة التركية يتراجع الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

تراجع سعر الليرة التركية بنحو 0.5 % خلال تعاملات اليوم الخميس إلى 16.45 مقابل الدولار، ليلامس أضعف مستوى له منذ ديسمبر الماضي وذلك قبل اجتماع للبنك المركزي من المتوقع أن يبقي سعر الفائدة القياسي عند 14%، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وهبط سعر الليرة التركية بنحو 20 % هذا العام، بالإضافة إلى خسارتها 44 % من قيمتها العام الماضي، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى أزمة العملة التي أثارتها سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة.

في الـ 20 ديسمبر الماضي، سجلت العملة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 18.4 للدولار، بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، مما دفعها للانخفاض بنسبة 44% على مدار العام ككل. واستجابة لذلك، قفز التضخم منذ ذلك الحين وبلغ 70% في أبريل.

واستقر سعر الليرة في الغالب في أوائل هذا العام، بسبب مخطط الحكومة، المعروف باسم KKM، الذي يحمي بعض المودعين من انخفاض قيمة الليرة. كما سعى البنك المركزي إلى تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية منذ أزمة ديسمبر.

لكن تلك الجهود للحفاظ على استقرار العملة أثرت سلبا على احتياطيات البنك المركزي التركي التي استنفدت بالفعل، وفقًا لما ذكره مصرفيون.