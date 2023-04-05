سعر الليرة التركية عند أدنى مستوى لها على الإطلاق

هبط سعر الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار خلال اللحظات القليلة الماضية.

ويأتي تراجع الليرة التاريخي بعد ساعات من صدور بيانات التضخم في تركيا، والذي انخفض بأكثر من توقعات الخبراء. حيث يرجح العديد من الخبراء أن تشهد الليرة مزيد من التراجع في الفترة اللاحقة على الانتخابات المرتقبة خلال شهر مايو القادم.

وأظهرت بيانات “معهد الإحصاء التركي”، تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 50.51% خلال شهر مارس، على أساس سنوي.

وبلغت ذروة التضخم في تركيا 85% في أكتوبر، قبل أن ينخفض بدعم من ارتفاع أساس المقارنة إلى 55.2% في فبراير.

وسجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعا خلال مارس الماضي، بنسبة 2.29% على أساس شهري.

ويأتي تراجع التضخم قبل أقل من 45 يوما للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو.

وجاء تراجع معدل التضخم نتيجة انخفاض تكلفة واردات الطاقة في تركيا، بينما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحارب التضخم من خلال خفض أسعار الفائدة، وهي سياسة معاكسة لسياسة البنوك المركزية في البلدان الأخرى.