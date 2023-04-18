سعر الليرة التركية تواصل خسائرها الثلاثاء أمام الدولار

واصل سعر الليرة التركية هبوطه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل 19.39 مقابل الدولار الأمريكي، فيما هبطت بقوة أمام اليورو بـ 0.50% لتسجل الآن 21.2891 ليرة لليورو الواحد، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ويستمر مسلسل هبوط الليرة التركية قبل انتخابات الرئاسة التركية المرتقبة في شهر مايو المقبل، وتجدد الهبوط رغم تحسن بيانات الميزانية التركية، أمس، والتي كشفت عن بلوغ رصيد ميزانية الحكومة المركزية -170.6 مليار دولار في فبراير، و-47.2 مليار دولار في مارس، أي أقل من التوقعات البالغة -63 مليار دولار.

وعلى الجانب الآخر هبط مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بـ0.40% مسجلًا 101.388 دولار أمام سلة من العملات الأجنبية، تأثرًا بارتفاع اليورو من جديد إلى 1.0973 بـ+0.43% مقابل الدولار الأمريكي.

وتتحكم أرباح الشركات في معنويات الاقتصاد الأمريكي والدولار، هذا الأسبوع، إضافة إلى بعض البيانات مثل تصاريح البناء والمنازل مبدوء البناء التي ستصدر اليوم، وستساعد في تحديد حجم المشكلة بقطاع العقارات الأمريكي.