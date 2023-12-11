سعر الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها على الإطلاق

هبط سعر الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الإثنين، لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 29 ليرة للدولار، وفق ما أورده موقع إنفيستينج دوت كوم.

يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات الحساب الجاري، والتي أفادت بتسجيل تركيا فائضا في الحساب الجاري في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، مدعومة مرة أخرى بعودة السياح.

انخفضت الليرة التركية بحوالي 35% منذ بداية العام بعد أن خففت السلطات قبضتها على العملة في إطار التحول نحو سياسات أكثر تقليدية. وتراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أشرف على سنوات من السياسات غير التقليدية، عن مساره في يونيو وعين حكومة جديدة ومحافظة للبنك المركزي التي رفعت منذ ذلك الحين أسعار الفائدة إلى 40 % من 8.5%.