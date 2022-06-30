سعر الكرونة السويدية يرتفع أمام اليورو الخميس بعد رفع الفائدة

ارتفع سعر الكرونة السويدية خلال تعاملات اليوم الخميس أمام سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو “بعد أن رفع بنك السويد المركزي سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس كما كان متوقعا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن ناحية أخرى استقر سعر اليورو أمام العملات الرئيسية وظل قرب أدنى مستوياته منذ 2015 أمام الفرنك السويسري وقرب أدنى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بسبب تجدد المخاوف من رفع الفائدة وركود الاقتصاد العالمي.

وارتفعت الكرونة السويدية 0.1 % أمام اليورو إلى 10.6810 بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش بعدما قفزت لفترة وجيزة بنسبة 0.4 % إلى 10.6410 كرونة لليورو بعد أن رفع البنك المركزي السويدي الفائدة إلى 0.75%.

ويوشك اليورو على تسجيل أسوأ أداء فصلي أمام الدولار منذ نهاية 2016 مقتربا من الانخفاض بنسبة 5.6 % في الربع الثاني.

وانخفض اليورو 0.1 % أمام الدولار إلى 1.0434 دولار بعد تراجعه بنسبة 0.75 % يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في يوليو لأول مرة منذ نحو عشر سنوات في محاولة لاحتواء التضخم المتصاعد.

وينقسم الخبراء الاقتصاديون بشأن حجم الزيادة وسط مخاوف من أن يؤدي رفع سعر الاقتراض إلى إضعاف الاقتصاد بدرجة أكبر.

وظل الدولار مرتفعا أمام أغلب العملات الرئيسية فنزل الإسترليني 0.2 % أمام الدولار إلى 1.2149 دولار.

وجرى تداول الدولار اليوم الخميس بأقل قليلا من أعلى مستوياته في 24 عاما أمام الين الياباني البالغ 137 ينا للدولار والذي لامسه يوم الأربعاء.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين دون مستوى 20 ألف دولار مواصلة خسائرها.