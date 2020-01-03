سعر الكتكوت يقفز إلى 6 جنيهات فى الأسبوع الأول من يناير

شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعاً قدره 50 قرشاً للواحد، بنسبة زيادة اقتربت من 10% خلال الأسبوع الحالى، لتصل بين 4 و6 جنيهات كحد أقصى، مقابل 5.5 جنيه سعر الكتكوت الأسبوع الماضي، وفقاً لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن قرابة 1.3 مليار دجاجة سنوياً تغطي الاستهلاك المحلي، بينما تشهد عمليات استيراد الدواجن توقف منذ عدة أشهر، ويتم الاستيراد وفقاً للاحتياجات الأساسية، وفقاً لرئيس الشعبة.

ولكن مصر تستورد مكونات أعلاف الدواجن من الخارج، خاصة الذرة وفول الصويا، ويتم تصنيع الأعلاف في السوق المحلية، وشهدت أسعارها استقرارا عند 6300 جنيه للطن.

ويغلب على المستهلكين المصريين تفضيل الدواجن البيضاء كبروتين، باعتبارها أرخص أنواع الدواجن، مقارنة بالبلدي والساسو واللحوم.

أسعار الكتاكيت الأبيض والبلدى والساسو فى بورصة الدواجن

فيما يتراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد بين 3.5 و4 جنيهات، وسعر الكتكوت الساسو بين 2.5 و3 جنيهات، والبلدي بين 3 و3.5 جنيه للكتكوت، وفقاً لبورصة الدواجن.

ثمن الكتكوت يساوي 1/8 الدجاجة

ويؤكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن تكلفة الكتكوت تشكل قرابة 1/8 من تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو وسعرها 40 جنيها.

وكانت أسعار الدواجن قد ارتفعت في ظل زيادة برودة الطقس منذ قرابة 15 يوما، وارتفاع تكلفة التدفئة من أسطوانات البوتاجاز أو السولار، ما دفع أسعارها لتشهد زيادات خلال الأيام الماضية.