سعر القمح عالميا اليوم الأحد 14-11-2021

واصل سعر القمح تحركه عالميا بسبب موجة التضخم العالمي بما يؤشر علي تأثر سعر تداول المنتج محليا ، لاسيما ان مصر تستورد أكثر من نصف الكميات من الخارج ، طبقا لعدد من التجار في الاسواق ، كما استقر سعر اردب القمح البلدي ب1000جنيها بينما يصل سعر القمح المستورد الي 900جنيها للاردب كمتوسط حتي وصوله لمصر .

وأكد التجار انه يتم اضافة 40 دولار تكلفة سعر الشحن للطن الواحد بما يعني أن سعر الكيلو جرام 6 جنيهات حتي يصل لمصر ليصل سعر الإردب المستورد الي 900 جنيها .

وحددت الحكومة سعر استلام القمح المحلي ما بين 800 الي 820 للأردب الواحد بزيادة 100 جنيها مقارنة بالعام الماضي وسط ترحيب من المزارعين .

وأوضح التجار أن سعر طن القمح عالميا يسجل 6000 جنيها في الاسواق شاملا تكاليف النقل الداخلية حتي يصل الي تاجر التجزئة .

و أضاف عدد من التجار في تصريحات خاصة لـ”المال ” أنه طبقا لاسعار البورصات العالمية للقمح فأن متوسط أسعار القمح صباح هذا اليوم فوب fob في ميناء التصدير تسليم اقرب موزع كالتالي .

قمح روسي بروتين 12.5% : 331.5 دولار

قمح روسي بروتين 11.5% : 324.5 دولار

قمح علف روسي :309 دولار

قمح اوكراني بروتين 12.5% : 329.5 دولار

قمح أوكراني بروتين 11.5% : 324.5 دولار

قمح علف اوكراني : 309 دولار

قمح فرنسي بروتيني 12% = 335.25 دولار

قمح ديوروم فرنسي : 566.91 دولار

قمح الماني بروتين 12 % : 336.75 دولار

قمح استرالي : 340.5 دولار

قمح روماني بروتين 12.5% : 331.25 دولار

قمح روماني 11.5% : 323.5 دولار

قمح علف روماني : 308.5 دولار

قمح بلغاري : 326.25 دولار

قمح علف بلغاري : 318.25 دولار

قمح HRW 12.5% أمريكي : 376.5 دولار

قمح SRW امريكي : 340.25 دولار

قمح ارجنتيني 12.5% : 322.75 دولار