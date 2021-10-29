سعر القطن يسجل 5070 جنيهًا لقنطار «جيزة 86» بمزاد البحيرة

متراجعًا بنحو 385 جنيها عن سعره بآخر مزاد نظم في 25 أكتوبر الحالي

سعر القطن الزهر سجل يوم الخميس، 28-10-2051، في أحدث مزاد قطن نظم بالبحيرة نحو 5070 جنيها للقنطار لصنف «جيزة 86»، متراجعا بنحو 385 جنيها عن سعره بآخر مزاد نظم في 25 أكتوبر الحالي الذي بلغ سعره 5460 جنيها للقنطار.

ويعد القطن الزهر، هو القطن الذي يتم شراؤه من المزارعين ببذرته قبل عملية حلجه ونزع البذرة منه.

8 شركات تقتنص مزاد البحيرة

وكشفت مصادر لـ«المال»، عن أن 8 شركات اقتتصت مزاد البحيرة يوم الخميس الماضي لصنف جيزة 86 وهي شركات « مصر لحليج الاقطان»، «الكان » و«اولام »، و«المجد» ، «دلتا مصر»، و« المجد»، «بلال»، « أبو مضاوي ».

ويبلغ إنتاج مصر من القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار، بينها 1.5 مليون لأصناف وجه بحرى و100 ألف فقط لوجه قبلى، ولا يوجد أى مخزون للأقطان من الموسم الماضى.

وعممت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن لعام 2021 على كل المحافظات المنتجة للمحصول، بعد أن طبقته بشكل جزئى على محافظات كفر الشيخ والشرقية وبنى سويف والفيوم العام الماضى، وبنى سويف والفيوم فى 2019.

ويبلغ عدد شركات تجارة القطن 270 مسجلة تحت مظلة لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وتدير منظومة المزاد شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وهى الشركة التابعة للقابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال