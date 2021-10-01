اقتصاد وأسواق

سعر القطن يسجل رقمًا تاريخيًا بمزاد الخميس.. والقنطار يتجاوز 5000 جنيه

بمحافظة الدقهلية
دعاء حسني 12:35 ص, السبت, 2 أكتوبر 21 12:35 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

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سجل سعر قنطار القطن لأصناف وجه بحري، رقما تاريخيا بعد أن بلغ 5025 جنيها للقنطار بمزاد الخميس بمحافظة الدقهلية، ليتجاوز بذلك أعلى سعر يحققه سعر شراء قنطار القطن المصري من المزارعين منذ تحرير تجارة القطن عام 1994.

شركتا كريم وأولام تصلان بسعر قنطار القطن لرقم غير مسبوق بمزاد الدقهلية

كشفت مصادر لـ”المال”، أن لشركات الأقطان التي فازت بمزاد الخميس بالدقهلية هما اولام وكريم، وبلغ الحد الأدنى لسعر شراء قنطار القطن 4925 جنيها والاعلي 5025 جنيها للقنطار.

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وعممت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلني على تسويق أقطان محصول 2021، وكانت محددة نظام التسويق في 4 محافظات في 2020، ومحافظتين فقط في 2020.

وبلغ حجم إنتاج محصول القطن لعام 2021، نحو 1.6 مليون قنطار قطن، بينهم 1.5 مليون قنطار وجه بحري و100الف قنطار وجه قبلي.

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بقلم دعاء حسني

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