سعر القطن اليوم يتراجع والقنطار يسجل 4600 جنيه لصنف «بحري»

سعر قنطار القطن لأصناف وجه بحري في المزاد الذي نظم اليوم بمحافظة الشرقية، ليسجل سعر القنطار 4600 جنيه، منخفضاً بمقدار 1340 جنيه عن آخر سعر سجله بمزاد الأحد الماضي والذي بلغ 5260 جنيه للقنطار.



وكشفت مصادر لـ”المال”، أن سعر قنطار قطن بحري شهد اليوم الإثنين أكبر تراجع لسعر القنطار لأصناف بحري منذ بدء الموسم التسويقي في سبتمبر الماضي، بعد أن كان سعر القنطار قد وصل لأرقام تاريخية لم يشهدها القطن المصري منذ تحرير تجارة القطن عام 1994.



وارتفعت عدد مشاركة شركات قطاع الخاص في مزادات أمس الأثنين بالشرقية، واقتنصت 10 شركات المزاد هم: النيل الحديثة والكان واولام والمجد ودلتا مصر والفريد وابو مضاوي والعطار بنها، والمتحدة والإخلاص.

وأكدت المصادر إلي أن الانخفاضات التي شهدتها سعر القطن تعود إلي آليات العرض والطلب، قائلة :” السوق يعيد ضبط نفسه ومشاركة التجار بعدد كبير وآليات العرض والطلب تتحكم”.



وأضافت المصادر، انه رغم التراجع الذي بلغ 1340 جنيه للقنطار لاصناف وجه بحري بمزاد اليوم، إلا أن سعر بيع الاقطان بالمزادات لايزال مرتفعا بنسبة كبيرة عن الموسم السابق.

وبلغ سعر تداول أصناف وجه بحري العام الماضي 2100 جنيه، لتصل مقدار الزيادة لأصناف بحري لمحصول القطن لعام 2021 رغم التراجع الذي حققه في مزاد أمس الي نحو 2500 جنيه ارتفاعا عن العام الماضي.



ويبلغ محصول القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار بينهم 1.5 مليون قنطار بوجه بحري و100 ألف قنطار بوجه قبلي.