اقتصاد وأسواق

سعر القطن اليوم بمزاد كفر الشيخ يسجل ارتفاعًا طفيفًا لـ«جيزة 94»

ليستقر عند 5015 جنيها
دعاء حسني 6:40 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 6:40 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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سعر القطن اليوم في مزاد كفر الشيخ، سجل اليوم الأربعاء 13-10-2021، زيادة بنحو 30 جنيهًا للقنطار، ليستقر عند 5015 جنيها للقنطار كأعلي سعر لصنف “جيزة 94” من أصناف وجه بحري، وسجل أقل سعر 4895 جنيه للقنطار بمزاد اليوم.

وكشفت مصادر ل”المال”، عن أن الشركات التي اقتنصت مزاد اليوم الأربعاء بكفر الشيخ بلغت قرابة 11 شركة، هي أولام، أبو مضاوي، النيل الحديثة، رجب، الصندفاوي، المجد،اجرفود، عبد المجيد، العمدة، الفيوم، الإخلاص.

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ووفقاً لأسعار صنف جيزة 94 بمزاد كفر الشيخ اليوم، فإن هناك زيادة تبلغ 30 جنيهًا بوصول القنطار لـ5015 جنيهًا كأعلي سعر، مقابل 4985 في مزاد أمس الثلاثاء.

ويبلغ إنتاج مصر من القطن، 1.6 مليون قنطار قطن، بينهم 1.5 مليون قنطار أصناف بحري، و100 ألف بوجه قبلي.

وعممت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلني علي كل محافظات مصر المنتجة للقطن، مقابل تطبيقه في 4 محافظات في 2020، ومحافظتين فقط في 2019.

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بقلم دعاء حسني

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