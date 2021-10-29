اقتصاد وأسواق

سعر القطن التجاري لـ «جيزة 92» يسجل 5585 جنيهًا للقنطار في دمياط

مرتفعاً 465 جنيها للقنطار
دعاء حسني 11:21 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21 11:21 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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سعر القطن، سجل نحو 5585 جنيها للقنطار لصنف «جيزة 92» التجاري، وذلك في مزاد دمياط يوم الخميس 28-10-2021، مرتفعاً 465 جنيها للقنطار، عن آخر مزاد يوم 11 أكتوبر الماضي، والذي بلغ خلاله 5120 جنيهات.

الإخلاص تقتنص مزاد دمياط لـ«جيزة 92» تجاري

وكشفت مصادر لـ”المال”، أن شركة الإخلاص، اقتنصت مزاد دمياط يوم الخميس لصنف «جيزة 92» تجاري.

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والأقطان التجاري، هي الأصناف التجارية التي يحددها معهد البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، وهي الاصناف التي يجري تداولها محليا للمصانع أو بغرض التصدير.

ويبلغ إنتاج مصر من القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار، بينها 1.5 مليون لأصناف وجه بحرى و100 ألف فقط لوجه قبلى، ولا يوجد أى مخزون للأقطان من الموسم الماضى.

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وعممت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن لعام 2021 على كل المحافظات المنتجة للمحصول، بعد أن طبقته بشكل جزئى على محافظات كفر الشيخ والشرقية وبنى سويف والفيوم العام الماضى، وبنى سويف والفيوم فى 2019.  

ويبلغ عدد شركات تجارة القطن 270 مسجلة تحت مظلة لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وتدير منظومة المزاد شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وهى الشركة التابعة للقابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

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