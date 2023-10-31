سعر الفرنك يعمق خسائره لأدنى مستوى في أسبوعين بسبب ضعف ‏الطلب

تراجع الفرنك السويسري بالسوق الأوروبية مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين، بسبب ضعف الطلب الاستثمار على العملة السويسرية.

وذلك حيث من المستبعد قيام البنك الوطني السويسري برفع أسعار الفائدة السويسرية خلال اجتماع ديسمبر القادم، وذلك بعد نجاح البنك فى كبح التضخم المرتفع فى البلاد لدون المستهدف عند 2%.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.2% إلى 0.9040 كأعلى مستوى منذ 16أكتوبر الجاري، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.9024، وسجل أدنى مستوى عند 0.9003.

أنهي الفرنك تعاملات الجمعة منخفضاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، بسبب توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية فى الولايات المتحدة.

وفقد الفرنك نسبة 1.1% مقابل الدولار الأسبوع الماضي، فى أول خسارة أسبوعية فى شهر، بسبب تجدد المخاوف حيال فروق أسعار الفائدة بين سويسرا والولايات المتحدة.



