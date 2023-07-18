سعر الفرنك السويسري يستأنف مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 8 سنوات ‏

صعد الفرنك السويسري بالسوق الأوروبية اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتاً بالتعاملات السابقة مقابل الدولار الأمريكي، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى 8 سنوات.

وحققت العملة السويسرية مكاسب ضخمة الأسبوع الماضي، حيث تزايدت الآمال حول تقلص الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين سويسرا والولايات المتحدة، فمن المتوقع استمرار البنك الوطني السويسري فى رفع أسعار الفائدة، فى المقابل يستعد البنك الاحتياطي الفيدرالي للإعلان عن انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.5% إلى 0.8578، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.8619، وسجل أعلى مستوى عند 0.8625.

وأنهى الفرنك تعاملات الجمعة منخفضاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار، فى أول خسارة فى غضون السبعة أيام الأخيرة، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى 8 سنوات عند 0.8566.

وحقق الفرنك السويسري الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 3.1% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر الماضي.

ويعود هذا المكسب الأسبوعي الأكبر خلال هذا العام إلى تزايد آمال تقلص الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين سويسرا والولايات المتحدة.