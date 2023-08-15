سعر الفائدة على الأذون أجل 6 شهور يلامس 25% لأول مرة

ارتفع متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 182 يوم إلى 24.921%، وذلك وفقًا لأحدث البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي.

كانت وزارة المالية قد قبلت، خلال مزاد اليوم، بعوائد 24.77% و24.52% و24.92% و27.707% وذلك لآجال 273 و91 و182 و364 يوم.



أذون الخزانة

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.



أسعار الفائدة

وقرر البنك « »، في اجتماعه الأخير، رفع معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.