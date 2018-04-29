سعر الغاز.. «صداع مزمن» فى رأس الصناعات كثيفة الاستهلاك

- وعود حكومية لإعادة النظر فيه نهاية 2018- محمد أبوالعينين: الدولة تدرس خفض توريده لمصانع مواد البناء - وليد جمال الدين: قطاعى السيراميك والأسمنت مظلومين.. وزيادة صادراتهم تأتى على حساب تقليل الأرباح - شريف عفيفى: يشكل %35 من تكلفة بعض الصناعات.. وتخفيضه أساسى لإنقاذ الصناعة - أحمد عبدالمجيد: المص

– وعود حكومية لإعادة النظر فيه نهاية 2018

– محمد أبوالعينين: الدولة تدرس خفض توريده لمصانع مواد البناء

– وليد جمال الدين: قطاعى السيراميك والأسمنت مظلومين.. وزيادة صادراتهم تأتى على حساب تقليل الأرباح

– شريف عفيفى: يشكل %35 من تكلفة بعض الصناعات.. وتخفيضه أساسى لإنقاذ الصناعة

– أحمد عبدالمجيد: المصانع ستلجأ لخفض أسعارها ومضاعفة صادراتها

– شريف الجبلي: إعادة النظر فى قرار التسعير مرهون بزيادة الإنتاج المحلى وتراجع الواردات

دعاء حسنى – أحمد اللاهونى



لا يزال سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، يشكل عائقًا كبيرًا أمام تعريفة منتجات تلك الصناعات سواء بالسوق المحلية أو الخارجية، لما يمثله الوقود من جزء كبير من مدخلات الإنتاج.

جدد منتجو ومصدرو قطاعى مواد البناء والكيماويات، بخاصة أنشطة السيراميك والحديد والأسمنت والزجاج، حاجتهم لخفض سعر توريد الغاز لمصانعهم ليتمكنوا من استعادة طاقاتهم الإنتاجية التى تراجعت بصورة كبيرة بسبب سعر الغاز وتعويم الجنيه.

أكدوا أن التعويم كبد المنتجين زيادات مضاعفة على سعر التوريد، باعتبار تسعير الغاز يحتسب بالدولار ويسدد بما يقابله من قيمته بالجنيه المصرى للشركة القابضة للغاز الطبيعى.

أكد عدد من المنتجين تلقيهم وعود حكومية، بإعادة النظر فى تسعير الغاز المورد لمصانعهم بنهاية العام الجارى، مع بدء ظهور إنتاج حقل ظهر، وتراجع معدلات الاستيراد.

قال محمد أبو العينين، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مجلس الوزراء يدرس مطالب خفض سعر توريد الغاز لمصانع مواد البناء ومن بينها السيراميك.

أضاف أبو العينين، الذى يرأس مجلس إدارة مجموعة كيلوباترا، التى تضم شركة كيلوباترا للسيراميك، أنه رفع مذكرة رسمية إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا، طالبته بخفض سعر توريد الغاز للمصانع وبخاصة السيراميك من 7 إلى 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية. أوضح، أبو العينين، أنه فى الوقت الذى يحصل منتجى السيراميك على الغاز بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فإن المنتجين المنافسين بالأسواق الخارجية يحصلوا على سعر توريد الغاز بنحو 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما لا يتجاوز سعر الفائدة لإقراض المصنعين %3 ويتجاوز سعر الإقراض فى مصر %16.

أوضح أبو العينين، أن العديد من مصانع السيراميك تتعرض لخسائر كبيرة، وصعوبة فى المنافسة بمنتجاتها بالأسواق الخارجية، مضيفًا أن السعر العالمى للغاز فى تراجع ولا يتجاوز حاليًا قرابة 2.7 دولار للمليون وحدة حرارية.

قدر أبو العينين، تكلفة الغاز من الصناعة %40، حيث يبلغ تكلفة المتر نحو 20 جنيها فى المتر تكلفة الكهرباء والغاز.

قال أبو العينين، إن الشركات لجأت لخفض طاقتها الإنتاجية بنسب اقتربت من %50، موضحًا أن مصانع السيراميك التى يقترب عددها من 34 مصنع طاقتهم الإنتاجية القصوى 400 مليون متر، يعملوا بنصف تلك الطاقات، وهو ما ساهم فى تراجع معدلات تصدير السيراميك، وخفض أرباح الشركات.

رغم ذلك تشير بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء، خلاف ذلك حيث حققت صادرات قطاع السيراميك نموا بلغت نسبته %21.4 خلال الربع الأول من العام الجارى، بعد أن حققت قيمة صادراته 34 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل 28 مليون دولار خلال تلك الفترة من العام الماضى، فيما ارتفعت صادرات الأسمنت لتبلغ 28 مليون دولار، بزيادة %16 مقابل 24 مليون دولار.

أما وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، فيوضح أن سعر توريد الغاز بقطاع مواد البناء مختلف بين الصناعات، لكنه يتراوح بين 5.5 وحتى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

يتابع جمال الدين: “قطاعى الأسمنت والسيراميك يعدان قطاعين مظلومين”، وهما من أبرز القطاعات التى تأثرت سلبًا بسعر توريد الغاز للمصانع، خاصة عقب انخفاض قيمة العملة المحلية عقب التعويم، ليتحمل المنتجون ارتفاع تكاليف زيادة سعر الغاز، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عقب التعويم”.

أوضح جمال الدين، انه رغم زيادة أسعار السيراميك، إلا أن سعر الوحدة تراجع، حيث لجأ المنتجون لزيادة الكميات المصدرة لتحقيق تلك الأرقام وأكد على أن منتجى قطاع مواد البناء، استهلاكهم من الغاز مرتفع وأصبحوا يعانوا فى التصدير.

طالب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، بتعديل الحكومة تسعير الغاز المورد للمصانع ليتم تقييمه بالجنيه وليس بالدولار، خاصة وأن المنتج محلى يتم شراؤه من قبل شركات حكومية مصرية، موضحا أن المنتجين حاليًا يقوموا بسداد سعر الغاز بما يعادل سعر الدولار بالجنيه المصرى.

أضاف، أن المملكة العربية السعودية والإمارات أكبر المنافسين للسوق المصرى بقطاع مواد البناء بالمنطقة، ويحصل منتجيهم على سعر الغاز بين 1 إلى 1.25 دولار، وبمقارنتهم بالمنتج المحلى الذى يحصل عليه بزيادة بين 4 إلى 5 أضعاف السعر المصرى.

يتابع رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء: “خفض سعر توريد الغاز للمصانع مطلب قُدم للحكومة أكثر من مرة دون استجابة، وهو أمر بحاجة لقرار سيادى من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء لارتباطه بأكثر من جهة حكومية”.

قال أحمد عبد المجيد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قطاعات كالحديد والأسمنت حال خفض الغاز المورد للشركات، فإن سعر التكلفة سيتراجع وتصبح أسعارهم تنافسية فى الداخل والخارج.

أضاف، أن الدول الخارجية تدعم صادرات منتجيها ولديهم برامج قوية فى ذلك سواء فيما يتعلق بسعر الأراضى أو سعر الفائدة للقروض، لذا فإن المناخ الصناعى أيسر مقارنة بنظيره بالسوق المصرى.

قال إنه لا يجب الحديث عن سعر تسعير الغاز للمصانع، إلا عندما يبدأ إنتاج الغاز المصرى من حقل ظهر، قائلًا: هناك وعود حكومية على أن يتم مراجعة خفض سعر توريد الغاز للمصانع بنهاية العام الجارى من قبل وزارة الصناعة ومجلس الوزراء، خاصة وأن تكلفة الطاقة فى الصناعات تصل إلى %70 فى بعض من القطاعات كالحديد.

أعلنت وزارة البترول ديسمبر الماضى بدء تشغيل حقل “ظهر”، بطاقة مبدئية 350 مليون متر مكعب يوميًا، تزيد إلى مليار قدم مكعب بحلول شهر يونيو 2018، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، ويوفر لخزانة الدولة مليارى دولار مع اكتمال التشغيل.

أوضح، أن المصانع حاليًا لا تعمل بكافة طاقتها الإنتاجية، فكل مصنع يعمل وفق لظروفه، لكن فى حال زادت الطاقة الإنتاجية، فستحدث طفرة فى الصادرات ونموًا بين 30 – %40.

سجلت جملة صادرات قطاع مواد البناء 1.50 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى بزيادة %7 عن تلك الفترة من العام الماضى التى بلغت خلالها الصادرات 1.4 مليار دولار، وفقًا لوليد جمال الدين رئيس المجلس.

كانت صادرات القطاع شهدت نموا العام الماضى، حيث سجلت 5 مليارات دولار بنهاية 2017، بنسبة نمو%8.7 مقابل 4.6 مليار دولار حققتها فى 2016.

يستهدف المجلس التصديرى لمواد البناء، تحقيق نسب نمو فى صادرات القطاع %20 بنهاية 2018، لتصل إلى 6 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات دولار حققها القطاع العام الماضى.

قال شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية “سيراميكا بريما”، إن المنتجين عقدوا اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية مع لجنتى الصناعة والطاقة بمجلس النواب لتسريع تنفيذ وعد الحكومة بتخفيض سعر توريد الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

أضاف رئيس الشعبة فى تصريحات لـ “المال”، أن سعر الغاز تسبب فى تعثر عدد كبير من المصانع نتيجة تراكم مستحقات وزارة البترول، خاصة وأن “الغاز” يشكل نحو 35 % من تكلفة صناعة السيراميك.

طالب الحكومة بضرورة التعامل مع الأمر بجدية لحماية الصناعة وتحقيق معدلات النمو الصناعى المستهدفة، التى لن تأتى إلا بتوفير مدخلات الإنتاج المحلية – ضمنها الطاقة – بأسعار عادلة، حتى تتمكن المنتجات من المنافسة فى الخارج.

تصل عدد مصانع السيراميك العاملة فى السوق المحلية 33 مصنعا، تصل طاقتها الفعلية إلى 240 مليون متر سنويًا، أما الطاقة القصوى فتسجل 400 مليون متر، وفقا لشعبة السيراميك بغرفة مواد البناء.

تمنى جورج متى، رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، تنفيذ الحكومة لوعدها للصناع بتخفيض سعر الغاز لإنقاذ الصناعة، حتى تتمكن شركات الحديد من الهبوط بأسعار منتجاتها للحفاظ على مبيعاتها وحصصها السوقية.

كانت الحكومة أعلنت مارس 2016، أنها ستخفض أسعار الغاز للمصانع لكن القرار لم يطبق حتى الآن، وأرجأت تنفيذه لحين بدء الإنتاج الفعلى لحقل ظهر، وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة حينها إن تخفيض سعر توريد الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، يكلف الدولة 1.2 مليار جنيه.

شهدت أسعار الحديد عدة ارتفاعات متكررة على مدار الشهور الماضية ليتراوح بين 12 ألف و500 جنيه و12.800، لعدة أسباب بينها ارتفاع أسعار خام البيليت عالميا، فضلا عن الغاز والدولار.

وصلت عدد مصانع الحديد العاملة فى مصر نحو 28 مصنعًا، برأسمال يقدر بـ150 مليار جنيه، تصل طاقتهم الإنتاجية الإجمالية إلى 11.5 مليون طن سنويًا، وفقًا لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

سجل الإنتاج الفعلى للمصانع خلال 2017 نحو 7.9 مليون طن، مقابل 6.5 مليون طن فى 2016، فيما سجل معدل الاستهلاك 8.2 مليون طن، ما يشير لوجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تقدر بنحو 300 مليون طن تستوردها مصر من الخارج، وتوفر المصانع ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل مباشرة و300 ألف غير مباشرة.

أكد، شريف الجبلى، رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على الحاجة المُلحة لبعض القطاعات لخفض سعر توريد الغاز، ومن بينها الزجاج فسعره مرتفع وبحاجة إلى خفضه.

ويتابع الجبلي: سياسة الغاز سياسية عليا لا نتوقع أن يتم اتخاذ فيها قرارا حاليا، إلا عند زيادة الإنتاج المحلى منها وتراجع معدلات الاستيراد.

عن مطالب رجال الصناعة بخفض سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانعهم، يعقب الدكتور رشدى محمد، أستاذ البترول والتعدين، بتساؤل قائلًا: هل من المعقول أن توافق الحكومة على خفض سعر الغاز لصناعات تحقق أرباحا ضخمة وتصدر جزء كبير من إنتاجها للخارج فى وقت تسعى فيه إلى تحرير الدعم بشكل كامل عن المواطن الذى أصبح يتحمل وبمفرده كافة تبعات سياسات الإصلاح الاقتصادى الصعبة؟

يوضح محمد، أن سعر الغاز الطبيعى لقطاع الصناعة حاليًا مرضى بشكل كبير، ويلاءم الأسعار التى تقوم الحكومة المصرية بشراء الغاز الطبيعى بها سواء من الشركات الأجنبية العاملة بمصر أو من الخارج.

أضاف، أغلب تعاقدات الحكومة لشراء الغاز الطبيعى من الشركات الأجنبية تتم بأسعار 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بخلاف رسوم معالجتها وتوصيلها واستخدام خطوط الأنابيب، الأمر الذى يرفع القيمة التى تتحملها الحكومة فى النهاية لتوفير الغاز فى شكله الحالى لقطاع الصناعة.

لفت، إلى انه لابد أن تأخذ الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة فى اعتبارها ما تقوم به الحكومة من تدعيم سعر الغاز الطبيعى لقطاعات أخرى تمس المواطنين بشكل مباشر، على رأسها المخابز والكهرباء والصناعات الغذائية، لافتًا إلى أن تلك القطاعات الأبدى بالدعم.

شدد محمد، على أن قطاع الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تحقق أرباحا ضخمة، تمنحها القدرة على تحمل أسعار الغاز حتى وإن ارتفعت عن قيمته حاليا.