سعر الطماطم اليوم.. القفص يتراوح من 120 إلى 170 جنيها بسوق العبور

تماسك سعر الطماطم اليوم بسوق العبور لتجارة الجملة وتراوحت العداية بين 70 إلى 170 جنيها حسب الجودة ، رغم توقعات البعض في السابق أن “المجنونة “ستشهد انخفاضا عقب عيد الفطر لكنها عاكست هذه التكهنات ولا تزال في ارتفاعات قياسية منذ شهر مارس الماضي.

وأكد عدد من التجار بسوق العبور أن سعر الطماطم اليوم لم يتراجع بل تماسك وهو الصنف الوحيد بسوق العبور الذي يحافظ على الارتفاع مقابل باقي الأصناف التي تراجعت بشدة حاليا.

وأضاف التجار أن سعر الطماطم قفز إلى 250 جنيها لأصناف طماطم الصوب الا أنها تسجل حاليا 220 جنيها.

ويسجل سعر الطماطم في التجزئة 15 جنيها للأنواع المتوسطة للمستهلك، مقابل 12 جنيها للأنواع الأقل وقد تصل إلى 20 جنيها في المناطق الراقية والنائية.

كانت أسعار الطماطم قد ارتفعت إلى 18 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية بعد وصول القفص بسوق العبور إلى 250 جنيها للعداية الصغيرة، بينما وصل سعر القفص الكبير إلى 500 جنيه الذي يزن 45 كجم في أسواق بعض المحافظات.

و أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين لـ”المال” أن أسعار الطماطم من المتوقع أن تستمر في التماسك خلال فترة فواصل العروات الحالية ، وبدء جني بشائر الموسم الصيفي وان محافظة الإسماعيلية تشهد جني المحصول مع انتهاء الموسم في مركز إسنا بالأقصر.

وأوضح عبد الرحمن أن تراجع المساحات حاليا كانت بسبب الخسائر خلال العام 2020 الي 2021.

وأضاف عبد الرحمن أن هناك ارتفاعا كبيرا في تكلفة زراعة فدان الطماطم التي تجمع حاليا من الاسماعيليه ولا تقل الزيادة في التكلفة عن 100 الف جنيه ، التي شملت الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتجهيزات الصوبة مثل البلاستيك وكذلك تكلفة التعبئة والنقل.

وبدوره، أكد أبو أمير تاجر خضروات بسوق العبور أن أسعار الطماطم في العبور تختلف عن التجزئة حيث يصل السعر في سوق الجملة إلى 8 جنيهات ، وفي القطاعى 15 جنيها.

وأشار أبو أمير إلى أن سعر الفلفل الحار تدهور بشدة وسجل جنيهين مقابل 13 جنيها في رمضان الماضي.

وشهدت سوق العبور ضخ كميات كبيرة من الطماطم خلال الساعات الماضية.

وأكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، أن مساحة محصول الطماطم انخفضت خلال العام الحالي نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة.

وطالب فرج بإنشاء صندوق لدعم المزارعين في حالة الطوارئ وارتفاع سعر المواد الخام يستخدم في الحالات الطارئة كالتي تعيشها البلاد حاليا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في رفع سعر تكاليف النقل ونقص الإمدادات.

وسجلت أسعار السلع والمواد الغذائية العالمية ارتفاعا ملحوظا وبلغت أعلى المستويات على الإطلاق في مارس الماضي، وفقا لما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو.

وقالت منظمة الفاو، أمس إن أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى قياسي جديد في مارس إذ أربكت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أسواق الحبوب والزيوت النباتية.