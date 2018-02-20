سعر الصرف يهبط بأرباح HSBC مصر 30.8% بنهاية 2017

سيد بدر تسبب تعويم العملة المحلية فى هبوط صافي أرباح بنك "HSBC" مصر المقومة بالدولار بنهاية العام الماضي، بنسبة 30.8% لتصل إلى 247 مليون دولار، مقابل 357 مليون دولار، بنهاية العام السابق عليه. و تضاعفت قيمة الدولار مقابل الجنيه لتصل الى متوسط 17.9 جنيها خلال العام الماضى مقابل متوسط يز

سيد بدر

تسبب تعويم العملة المحلية فى هبوط صافي أرباح بنك “HSBC” مصر المقومة بالدولار بنهاية العام الماضي، بنسبة 30.8% لتصل إلى 247 مليون دولار، مقابل 357 مليون دولار، بنهاية العام السابق عليه.

و تضاعفت قيمة الدولار مقابل الجنيه لتصل الى متوسط 17.9 جنيها خلال العام الماضى مقابل متوسط يزيد عن 9 جنيهات فى عام 2016

وأوضحت بيانات رسمية -حصلت عليها المال- أن البنك حقق صافي ربح قبل الضرائب، بقيمة 305 ملايين دولار بنهاية 2017، مقابل 454 مليون دولار بنهاية 2016، و410 ملايين دولار في 2015.

ودفع البنك ضرائب دخل بقيمة 58 مليون دولار في 2017، مقابل 97 مليونًا عن عام 2016، و136 مليونًا عن عام 2015.

وتحتل السوق المصرية المرتبة الثالثة بين أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتواجد بها مجموعة HSBC من حيث معدل الربحية، وتتصدرها الإمارات بقيمة 479 مليون دولار ربح قبل الضرائب عن عام 2017، وتليها المملكة العربية السعودية بقيمة 441 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الأرباح المُحققة من قطاع الشركات بلغت 46 مليون دولار، مقابل 26 مليون دولار من قطاع التجزئة وإدارة الثروات، و69 مليون دولار من القطاع التجاري، بينما حقق قطاع الأسواق والمعاملات الدولية الجزء الأكبر من الأرباح بقيمة 164 مليون دولار، وذلك للعام الماضي.

وارتفعت محفظة ودائع حسابات العملاء بنسبة 3.2% لتصل إلى 3.912 مليار دولار بنهاية 2017، مقابل 3.790 مليار دولار بنهاية 2016.

في المقابل تراجعت محفظة القروض الإجمالية للبنك في مصر بنسبة 0.47% بنهاية العام الماضي، لتسجل 1.664 مليار دولار مقابل 1.672 مليار دولار بنهاية 2016.

وقفزت أرباح بنك HSBC البريطانى – أكبر بنك فى أوروبا من حيث القيمة السوقية – 142% خلال العام الماضى، لتتجاوز 17.2 مليار دولار قبل خصم الضرائب وتكاليف إعادة الهيكلة، مقارنة بـ7.1 مليار دولار في 2016، وفقًا لرويترز.