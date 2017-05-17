سعر الصرف يدفع الشرقية للدخان لتعديل اتفاقاتها مع فيليب موريس

قالت شركة الشرقية للدخان إنها أبرمت تعديلا لبعض بنود الاتفاقيات مع شركة فيليب موريس تماشيا مع تغيير أسعار سعر الصرف.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “بتاريخ 16 مايو الجارى تم ابرام اتفاقيات تعديل بعض بنود اتفاقيات التصنيع والطباعة لشركة فيليب موريس نظرا لتغير سعر صرف الدولار الأمريكى بنسبة تجاوزت 150% الأمر الذى ألحق بشركتى فيليب موريس برودكتس وفيليب موريس للتصنيع اضرارا بالغة لمصالحهم التجارية”.

وتابع البيان ” طبقا لنص المادة 10/5 من اتفاقية التصنيع يحق للشركتين طلب اعادة التفاوض لاعادة التوازن الاقتصادى للتعاقد وقد تم عقد العديد من جلسات المفاوضة كما تم عرض الامر على الجميعة العامة للشركة”.

وقررت العمومية الموافقة على تعديل عملة السداد لتصبح بالجنيه المصرى بسعر صرف ثابت بواقع 18 جنيها للدولار مع تعديل شرائح ورسوم التصنيع لتصبح 5.8 دولار لكل 1000 سيجارة من صفر حتى أقل من 15 مليار سيجارة و6.2 دولار أمريكى لكل 1000 سيجارة ابتداء من 15 مليار سيجارى وحتى 22 مليار سيجارة.

وقالت الشركة إن الاتفاق يتيح لأى من الأطراف إن يطلب إعادة التفاوض بعد مضى عام على الأقل فى حالة تعرض مصالحهم التجارية لأضراء بالغة، وذلك للمحافظة على التوازن الاقتصادى للتعاقد.