سعر الصرف وتوقعات خفض الفائدة يربكان أصحاب الودائع الأجنبية

سيد بدر أظهر تقرير حديث، صادر عن البنك المركزى المصرى، تراجع حجم الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك بقيمة 673 مليون دولار، خلال الربع الثالث من العام الجارى (يوليو – سبتمبر)، لتسجل 37.575 مليار دولار نهاية سبتمبر، مقابل 38.248 مليار دولار…

سيد بدر

أظهر تقرير حديث، صادر عن البنك المركزى المصرى، تراجع حجم الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك بقيمة 673 مليون دولار، خلال الربع الثالث من العام الجارى (يوليو – سبتمبر)، لتسجل 37.575 مليار دولار نهاية سبتمبر، مقابل 38.248 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، بمعدل انخفاض بلغ %1.8.

أرجع مصرفيون الانخفاض إلى إقبال العملاء فى الوقت الحالى على الاستثمار فى العملة المحلية، للاستفادة من عوائدها المرتفعة التى تصل إلى %20 لدى البنوك الحكومية، وتلامس مستويات بين 17 و%18 بالبنوك الخاصة، مقابل معدلات عائد لا يتجاوز %5 على الودائع الأجنبية.

طرحت البنوك العامة وتبعها بنوك أخرى عقب تحرير سعر الصرف شهادات بعائد %20، لأجل عام ونصف، و%16 لأجل 3 أعوام، ضمن جهود مواجهة التضخم والقضاء على الدولرة، وجذبت الأوعية الجديدة أكثر من 500 مليار جنيه لدى بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة فقط.

وتنتشر توقعات على نطاق واسع بين المصرفيين، ومحللى الاقتصاد، أن البنك المركزى فى طريقه لخفض معدلات الفائدة الرئيسية على الجنيه، فى إجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل المقرر انعقاده 28 ديسمبر المقبل، يتبعه تقلص العائد على شهادات الإدخار بالبنوك المحلية، التى ساهمت عوائدها المرتفعة فى الضغط على تكلفة الأموال بالبنوك، ورفع معدلات الإقراض والتأثير السلبى على معدلات منح الائتمان.

قال أشرف نجم، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال والمؤسسات المالية ببنك الشركة المصرفية SAIB، إن التراجع الذى شهدته الودائع بالعملات الأجنبية، فى الفترة الماضية، يرجع لسببين رئيسيين، الاحتياجات الدورية للعملاء، التى تأتى مع بداية الأعوام الدراسية، والاستخدامات الأخرى كالسفر وغيرها.

أوضح أن السبب الثانى زيادة الإقبال على التنازل عن الودائع الدولارية والتحول إلى الشهادات مرتفعة العائد، قائلا: «العملاء يبحثون عن أوعية إدخارية توفر لهم فائدة معقولة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الفائدة على الودائع الدولارية مقارنة بالفائدة على الجنيه».

أكد أن هناك تحسنًا فى قيمة الجنيه أمام الدولار، ما يعنى تحقيق المتمسكون بالأخير خسائر كبيرة خلال عام من التعويم.

لجأ البنك المركزى إلى زيادة أسعار الفائدة على العملة المحلية 700 نقطة أساس، منذ تعويم العملة المحلية لتسجل %18.75 على الإيداع، و%19.75 على الإقراض لمحاربة الصدمات السعرية، الناتجة عن قرارات الإصلاح الاقتصادى، بينما قرر فى اجتماعه الأخير الخميس الماضى تثبيت العائد.

يتوقع خبراء أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير، فى العام الجارى خلال ديسمبر، أو مطلع 2018، على الأكثر بعد التراجع النسبى فى معدلات التضخم، وتوقعات انخفاضها مع تغير سنة الأساس.

قال أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، إن الشهادات مرتفعة العائد بالعملة المحلية حولت أنظار العملاء نحو الجنيه كوعاء للاستثمار بدلا من الدولار الذى كان يشهد إقبالًا متزايدًا فى الفترة السابقة على تعويم العملة المحلية.

أوضح أن الفائدة المرتفعة على العملة المحلية تعتبر من العوامل التى ساهمت فى القضاء على الدولرة، ولجوء بعض العملاء لبيع الدولار فى السوق السوداء قبل تعويم العملة المحلية.

ووفقًا للبيانات المتاحة على البنك المركزى المصرى، تراجع سعر شراء الدولار خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر، 43.4 قرش ليسجل 17.59 جنيه نهاية سبتمبر مقابل 18.03 جنيه نهاية يونيو، بينما تراجع سعر البيع 45 قرشًا ليسجل 17.703 جنيه، نهاية سبتمبر، مقابل 18.15 جنيه نهاية يونيو.

كشف التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، عن ارتفاع إيداعات العملات الأجنبية منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية، حتى نهاية سبتمبر الماضى، بـ 388 مليون دولار فقط، لتسجل 37.575 مليار دولار، نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 37.187 مليار دولار، نهاية أكتوبر 2016.

قال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن الوادئع بالعملات الأجنبية لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا منذ تعويم العملة المحلية، لأن حركة الدولار فى البنوك لا تقتصر فقط على الإيداعات، كما أن الكثير من العملاء أصبح يفضل تحويل مصادر دخله بالدولار إلى الجنيه، واستثمارها فى الشهادات مرتفعة العائد.

أشار إلى أن أغلبية موارد النقد الأجنبى فى القطاع المصرفى تدخل على هيئة تنازلات، وليست إيداعات منذ تعويم العملة المحلية، ما انعكس على زيادة المبالغ المتوافرة لدى البنوك بالدولار.

قال وكيل محافظ البنك المركزى المسئول عن إدارة الاحتياطيات الدولية والاستثمارات الخارجية، رامى أبوالنجا، فى تصريحات سابقة، إن إجمالى التدفقات النقدية الخارجية للقطاع منذ التعويم بلغت 80 مليار دولار، بين تنازلات من العملاء، وقروض خارجية واستثمارات فى أذون خزانة.

يذكر أن البنك المركزى فرض فى فبراير 2015 حدًا أقصى للإيداع بالعملة الأجنبية، بواقع 10 آلاف دولار يوميًا للأفراد والشركات؛ و50 ألف دولار شهريًا لمكافحة الدولرة، ثم قرر البنك المركزى زيادتها فى يناير 2016، ورفع الحد الأقصى للإيداع بالنسبة إلى الشركات إلى 250 ألف دولار شهريًا، وفى فبراير 2016 رفع المركزى الحد الأقصى للشركات العاملة فى مجال التصدير، لها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا.

من المتوقع بحسب تصريحات سابقة لصندوق النقد الدولى، أن يلجأ البنك المركزى لإزالة أى قيود متبقية بما فى ذلك الحد الأقصى للإيداع الدولارى النقدى، خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما ألغى الحد الأقصى للتحويل للخارج، الذى كان مقررًا بـ100 ألف دولار.

أشار التقرير إلى أن ارتفاع إجمالى الودائع بالعملة المحلية لتسجل 1.969 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 1.804 تريليون جنيه، نهاية يونيو السابق عليه، بينما منذ أكتوبر 2016، ارتفع إجمالى الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك بـ471 مليار جنيه لتسجل 1.969 تريليون جنيه، نهاية سبتمبر مقابل 1.497 تريليون جنيه نهاية أكتوبر.

أوضح التقرير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بالبنوك، سجلت 322.342 مليار جنيه نهاية سبتمبر، بينما ارتفعت الأموال المودعة بشهادات الإدخار، والودائع لأجل لـ1.646 تريليون جنيه.

من جانب آخر ارتفعت حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفى 3.05 تريليون جنيه مقابل 2.918 تريليون جنيه، نهاية يونيو السابق عليه بارتفاع 132.18 مليار جنيه، ونسبتها %4.52.

أرجع البنك المركزى ارتفاع السيولة المحلية إلى زيادة المعروض النقدى ليصل إلى 738.455 مليار جنيه، نهاية سبتمبر، مقابل 707.427 مليار جنيه، نهاية يونيو السابق عليه، بزيادة %4.44، بجانب زيادة أشباه النقود لتسجل2.311 تريليون جنيه، نهاية سبتمبر مقابل 2.210 تريليون جنيه، نهاية يونيو بارتفاع 101.5 مليار جنيه ونسبتها %4.57.