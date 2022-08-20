سعر السمك البلطى اليوم السبت فى السوق المحلية

أعلن محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى، استقرار سعر السمك البلطى اليوم فى السوق المحلية عند 35 و50 جنيهًا – باختلاف المنطقة – وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.

وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوحت المكرونة السويسى بين 120 و130 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 20 و33 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 86 و200 جنيه، ودارت أسعار المكرونة السويسى حول 60 و84 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

ولفتت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و40 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و70 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و84 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ودار كيلو الثعابين حول 70 و250 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.