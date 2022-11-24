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سعر الريال القطرى اليوم الخميس أمام الجنيه

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سجل سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 6.27 جنيه للشراء، و 6.70 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى اليوم الخميس أمام الجنيه
محمد عبد السند

محمد عبد السند

2:40 م, الخميس, 24 نوفمبر 22

ينشر “المال نيوز” أسعار الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 24-11-2022، وفقا لآخر تحديثات الأسعار بالبنوك العاملة وشركات الصرافة فى مصر.

وفيما يلي تلك الأسعار:

سعر الريال القطري في البنك الأهلي

سجل سعر الريال القطرى فى البنك الأهلي المصري 6.27 جنيه للشراء، و 6.70 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجى 6.27 جنيه للشرا، و 6.72 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 6.21 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع.

محمد عبد السند

محمد عبد السند

2:40 م, الخميس, 24 نوفمبر 22