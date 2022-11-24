سعر الريال القطرى اليوم الخميس أمام الجنيه

ينشر “المال نيوز” أسعار الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 24-11-2022، وفقا لآخر تحديثات الأسعار بالبنوك العاملة وشركات الصرافة فى مصر.
وفيما يلي تلك الأسعار:
سعر الريال القطري في البنك الأهلي
سجل سعر الريال القطرى فى البنك الأهلي المصري 6.27 جنيه للشراء، و 6.70 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجى 6.27 جنيه للشرا، و 6.72 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
وسجل سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 6.21 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع.