سعر الريال السعودي يواصل الثبات بنهاية التعاملات أمام الجنيه

حافظ سعر الريال السعودي على استقرار مستويات الشراء والبيع المعلنة في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي متوسط السعر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي، على موقعه الرسمي، وتنشر “المال” سعر الريال مقابل الجنيه في تقرير يومي داخل عدد من البنوك الرئيسية الحكومية منها والخاصة، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

من ناحية أخري ، استقرسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

من جانب أخر، تداول سعر صرف الريال مقابل الجنيه بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفي نهاية التعاملات، جاء سعر الريال مقابل الجنيه بشبكة فروع الشركة المصرية للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، . سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وأعلنت شاشات تداول شبكة فروع بنك بلوم سعر صرف الريال أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وعند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، فى فروع بنك عوده، خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي سجل سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصرية خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وفي نهاية التعاملات، عرضت شبكة فروع بنك HSBC سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

يستمر بنك المصرف المتحد تقديم أدنى مستوى لسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية عند 4.03 جنيه للشراء.