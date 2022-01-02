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سعر الريال السعودي يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك

متوسط العملة يسجل 4.17 جنيه للشراء
فاطمة إمام 6:28 م, الأحد, 2 يناير 22 6:28 م, الأحد, 2 يناير 22

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أتخذت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الأحد يناير 2022 حالة من الاستقرار داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” بشكل يومي لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

في نهاية التعاملات بلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى الجانب الآخر سجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما سجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء و 4.20 للبيع، داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وعلى الجانب الآخر جاءت مستويات سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك ”HSBC”.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أوضحت شاشات التداول اللحظية لدى شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعلى صعيد مستويات سعر صرف الريال السعودي بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي، جاءت عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع،

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بقلم فاطمة إمام

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