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سعر الريال السعودي يواصل الثبات بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

يسجل 4.17 جنيه للشراء داخل بنك بلوم
‫محمود الصباغ‬‎ 5:26 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 5:26 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

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شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021 أمام الجنيه المصرى، حالة من الاستقرار داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل المتوسط 4.175 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

ووفقًا لآخر تحديثات البنوك على أسعار العملات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنوك أمام الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وجاء سعر صرف الريال أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، على نفس مستويات الأسبوع الماضي.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وبحسب التحديث الأخير للعملات العربية داخل شركة مصر للصرافة، وصل سعر الريال أمام الجنيه داخل شبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

وفي نهاية التعاملات، وصل سعر صرف الريال السعودي امام الجنيه المصري داخل بنك عوده إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

مقابل الجنيه المصري، جاءت أسعار الريال السعودي خلال التعاملات اليوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

ومن ناحية أخرى، وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه بفروع بنك” HSBC” سعر الريال السعودي أمام نظيره المحلي الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

وأوضح التقرير المسائي لجريدة المال بنك المصرف المتحد السعر الأقل للريال السعودي في السوق عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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