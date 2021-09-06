سعر الريال السعودي يواصل الثبات بنهاية التعاملات أمام الجنيه

استقرت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الإثنين 6 -9-2021 داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، فيما جاء متوسط سعر الريال السعودي اليوم عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات وجاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم عند 3.75 ريال سعودي بحسب آخِر تحديث للعملة السعودية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

تداول الريال السعودي أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

نشرت شاشات التداول وصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

بلغت مستويات سعر صرف الريال داخل بنك عوده مقابل الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

أظهرت أحدث مؤشرات المال أن سعر صرف العملة السعودية مقابل نظيرها المحلي الجنيه وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، داخل فروع بنك HSBC .