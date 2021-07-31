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سعر الريال السعودي يواصل الثبات بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

مستقراً بنهاية التعاملات
فاطمة إمام 6:52 م, السبت, 31 يوليو 21 6:52 م, السبت, 31 يوليو 21

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استقرت مستويات سعر الريال السعودي اليوم السبت 31 يوليو 2021، مقابل نظيره المحلي الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، مقارنة مع تعاملات أمس، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وفي نهاية التعاملات .. استقر سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار في نهاية التعاملات الأسبوعية.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وعلى صعيد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، جاء عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

كما سجلت مستويات سعر صرف الريال أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجلت مستويات سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم خلال تعاملات اليوم.

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

عرضت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده مقابل الجنيه، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أظهرت مستويات شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

بلغت مستويات أسعار شراء الريال السعودي داخل “HSBC” أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري في المصرف المتحد أمام الجنيه المصري في السوق المصرية عند 4.04 جنيه للشراء.

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بقلم فاطمة إمام

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