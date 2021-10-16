سعر الريال السعودي يواصل الاستقرار بنهاية تعاملات اليوم

شهدت مستويات سعر الريال السعودي اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 أمام الجنيه، حالة من الاستقرار داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل المتوسط عند 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنوك أمام الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما وصلت سعر صرف الريال أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك بلوم إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

فيما أوضح تقرير المال مستويات الريال أمام الجنيه داخل شبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

جاءت مستويات أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

جاء الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وفي نهاية التعاملات جاء سعر الريال أمام الجنيه بفروع بنك” HSBC” سعر الريال السعودي أمام نظيره المحلي الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

كما يعرض بنك المصرف المتحد السعر الأقل للريال السعودي في السوق عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.