سعر الريال السعودي يواصل الاستقرار بمنتصف تعاملات اليوم

استقر سعر الريال السعودي علي مستوي الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات اليوم الخميس في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية المصري، وجاءت الأسعار علي النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري



استقرت أسعار العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

كما حافظ سعر الريال السعودي على مستوي الشراء والبيع أمام الجنيه المصري داخل أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقارنة بختام تعاملات أمس.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

حقق الجنيه المصري مكاسب جديدة أمام سعر الريال السعودي اليوم داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر بمنتصف التداولات اليوم ليصل السعر عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

أظهرت شاشات الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي استقرار سعر الريال السعودي للأفراد والشركات، مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 4.07 و 4.23 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل بنك الإسكندرية هبوط سعرالريال السعودى بقيمة قرشين علي مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري، ليصل إلي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى “cib”

وعلى صعيد سعر الريال السعودي حقق استقراراً مقابل العملة المصرية في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في مصر البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

بينما بغلت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى البنك المصري الخليجي، عند مستوي 4.15 جنيه للشراء، إلى مستوي و4.20 جنيه للبيع في منتصف تعاملات اليوم.

سعرالريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

ويعرض البنك العربي الإفريقي أسعار الريال السعودى للأفراد والشركات أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.05، و4.19 جنيه للشراء والبيع بنهاية التداولات الأسبوعية اليوم الخميس.

سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

استقرت مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بنك مصرإيران للتنمية عند مستويات 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

بينت مؤشرات مستوي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك المصرف المتحد عند مستوى 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

حافظت مستويات أسعار الريال السعودي، داخل شبكة فروع بنك عوده اليوم أمام نظريها العملة المصرية، إلي مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وعلي صعيد أقل مستوى للعملة السعودية داخل سوق الصرف في مصر، في بنك المصرف المتحد السعرحيث بلغت 4.03 جنيه للشراء.