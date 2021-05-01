سعر الريال السعودي يواصل استقراره نهاية تعاملات اليوم

واصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، استقراره بالبنوك العاملة في مصر، بختام تعاملات اليوم السبت، 1-5-2021، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، بحسب آخر تحديثات معلنة من البنك المركزي المصري، عن أسعار العملات، كما أنَّ يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية للقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أنهى سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، تعاملات اليوم، مستقراً داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، ليظل عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك، تعرض شاشات التداول المسائية بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند مستوى سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بختام تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

ظلَّ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، عند مستوى سعري 4.15 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، في البنك المصري الخليجي، بنهاية التداولات. عملة المملكة العربية السعودية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

أظهرت شاشات التداول المسائية ببنك التنمية الصناعية، استقرار سعر العملة السعودية مقابل الجنيه، عند 4.12 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

ظلَّ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، في فروع بنك أبو ظبي الأول، عند 4.10 و4.19 جنيه للشراء والبيع، خلال التعاملات المسائية، اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

يتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل فروع بنك كريدي أجريكول، عند 4.12 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بالفترة المسائية.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستويات مستقرة داخل فروع بنك قناة السويس، ليظل عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

يعرض سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، داخل فروع بنك الكويت الوطني، عند 4.06 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، مساء اليوم، السبت.

أعلى سعر شراء للريال السعودي

وفيما يخص أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، داخل السوق المحلية، استحوذت 7 بنوك؛ بلوم وعوده والمشرق والمصرف العربي الدولي والأهلي المتحد وQNB وHSBC، على 4.17 جنيه للشراء، خلال التعاملات المسائية.