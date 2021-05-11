سعر الريال السعودي يواصل استقراره نهاية تعاملات اليوم

أنهى سعر الريال السعودي، تعاملات اليوم الثلاثاء، 11-5-2021، مستقراً عند متوسط سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، مقابل الجنيه، داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بحسب أحدث أسعار العملات على موقع البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أغلق سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، بشبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند مستوى سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وحقق بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، مستوى سعري للريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بنهاية التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

فيما اتخذ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع بنك التنمية الصناعية، مساراً مستقراً، ليتداول عند 4.12 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بختام التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

واختتم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملاته في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة محلياً، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع. ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

كما أظهرت شاشات التداول المسائية بفروع بنك أبو ظبي الأول، تداول سعر العملة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، عند 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وأبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على نفس مستوياته للشراء والبيع داخل فروع بنك الإسكندرية، ليتداول عند 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، مساء اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

فيما يعرض سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، على شاشات التداول المسائية ببنك عودة، عند 4.17 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

احتفظ سعر عملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، بفروع بنك فيصل الإسلامي، بسعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بالتعاملات المسائية.

أعلى سعر للريال السعودي

حازت 5 بنوك محلية على أعلى سعر للريال السعودي مقابل نظيره المصري، على مستوى الشراء بالسوق المحلية، ليسجل 4.17 جنيه ببنوك عودة والمشرق والأهلي المتحد وHSBC وQNB الأهلي، بنهاية تعاملات اليوم.

أدنى سعر للريال السعودي

استحوذ المصرف المتحد على أدنى سعر شراء للريال السعودي مقابل الجنيه، داخل السوق المحلية، ليسجل 4.03 جنيه، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، داخل شركات الصرافة المحلية، عند متوسط سعري 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات معلنة من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.