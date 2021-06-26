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سعر الريال السعودي يواصل استقراره بختام التعاملات

الريال يسجل 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع ببنك فيصل
منى صلاح 5:01 م, السبت, 26 يونيو 21 5:01 م, السبت, 26 يونيو 21

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واصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، استقراره بنهاية تعاملات اليوم السبت 26-6-2021، بالقرب من مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، المعلنة من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي، الخميس الماضي، عن متوسط سعر الريال السعودي.

وبذلك يحقق سعر الريال مقابل الجنيه بفروع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، مستويات قريبة من تلك المعلنة.

فيما يعتبر يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية أسبوعية للقطاع المصرفي المصري.

وتنشر “المال” تقريرا يوميا عن سعر الريال مقابل الجنيه داخل عدد من البنوك الرئيسية، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال مقابل الدولار، عند مستوى 0.27 دولار أمريكي، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما ظل سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، بنهاية التعاملات.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، حقق سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

كما أبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، على مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع الشركة المصرية للصرافة؛ التابعة لبنك مصر، خلال فترة التعاملات المسائية.

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سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وتستعرض “المال” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل عدد من البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، كالآتي:

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

أنهى سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، تعاملات اليوم عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك HSBC، خلال فترة التعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

كذلك، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإمارات دبي الوطني، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

فيما شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، مستوى سعري 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك أبو ظبي الأول، مساء اليوم، السبت.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية

وأظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع بنك مصر إيران للتنمية، بلوغ سعر عملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، عند 4.04 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وعند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بفروع بنك فيصل الاسلامي.

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بقلم منى صلاح

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