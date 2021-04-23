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سعر الريال السعودي ينهي تعاملات اليوم الجمعة على استقرار

الأهلي المصري يحتفظ بسعر الريال عند 4.16 للشراء و4.19 جنيه للبيع
منى صلاح 6:29 م, الجمعة, 23 أبريل 21 6:29 م, الجمعة, 23 أبريل 21

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أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الجمعة، 23-4-2021، مستقرًا في عدد من البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليسجل متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري أمس.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يواصل سعر الريال السعودي الحفاظ على مستويات مستقرة أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري، أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، ليسجل 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك، أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، تداولاته داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

اختتم سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل فروع بنك أبو ظبي الأول، عند مستويات 4.10 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

يعرض سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، على شاشات التداول المسائية، بفروع بنك التجاري الدولي، عند 4.16 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

تبين شاشات التداول داخل فروع بنك فيصل الإسلامي، إغلاق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، اليوم الجمعة.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية

ويتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل فروع بنك مصر إيران للتنمية، عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، للتعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

فيما حافظ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، على مستوى مستقر داخل شبكة فروع بنك الكويت الوطني، عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بنهاية تداولات اليوم الجمعة.

أعلى سعر للريال السعودي

احتفظت 7 بنوك محلية بأعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء؛ 4.17 جنيه، بفروع بنوك بلوم وعودة والمشرق والمصرف العربي الدولي والأهلي المتحد وQNB وHSBC.

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سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

أبقى سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل شركات الصرافة المحلية، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة.

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بقلم منى صلاح

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