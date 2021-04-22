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سعر الريال السعودي ينهي تعاملات اليوم الخميس مستقرًا

"البركة" يعرض أعلى سعر بيع للريال بالتعاملات المسائية
منى صلاح 5:43 م, الخميس, 22 أبريل 21 5:43 م, الخميس, 22 أبريل 21

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استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، 22-4-2021، داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب آخر تحديثات للأسعار الملعنة من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، على استقراره داخل فروع البنك الأهلي المصري، أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بختام التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كذلك، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بنهاية تداولات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

اتخذ سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، مساراً مستقرًا، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف خاص من حيث الأصول، ليسجل 4.16 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

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 سعر الريال السعودي في بنك البركة

وفي بنك البركة، جاء سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، عند مستوى سعري 4.07 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، ليستحوذ المصرف الإسلامي على أعلى سعر للريال، على مستويات البيع، خلال التداولات المسائية.

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية

بينما يعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك مصر إيران للتنمية، عند 4.04 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، مساء اليوم، الخميس.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي مقارنة بنظيره المحلي، مستوى مستقر داخل فروع بنك أبو ظبي الإسلامي، ليسجل 4.09 و4.19 جنيه للشراءوالبيع، على التوالي، بنهاية التعاملات.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني

أظهرت شاشات التداول المسائية داخل فروع البنك الأهلي اليوناني، وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بالتعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وكذلك، استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري، عند 4.07 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أعلى سعر للريال السعودي

استحوذت 7 بنوك محلية على أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستويات الشراء؛ في بنوك بلوم وعودة والمشرق والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي وHSBC وQNB، عند 4.17 جنيه، بالتعاملات المسائية.

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أدنى سعر للريال السعودي

فيما لا يزال المصرف المتحد يعرض أدنى سعر لعملة المملكة السعودية مقارنة بالعملة المحلية، على مستويات الشراء، عند 4.03 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم، الخميس.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

احتفظ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، في سوق الصرافة المحلية، بمستويات مستقرة، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، للتداولات المسائية.

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بقلم منى صلاح

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