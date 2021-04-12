سعر الريال السعودي ينهي تعاملات اليوم على تراجع أمام الجنيه

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ، بنهاية تعاملات اليوم الإثنين ، 12 أبريل 2021، داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعري عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام العملة المحلية، داخل فروع البنك الأهلي المصري، أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع، بختام تداولات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

اتخذ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه مسارًا مستقرًا، على نفس مستوى تداولات الأمس، عند سعري 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أظهرت شاشات التداول داخل فروع بنك التجاري الدولي، أكبر مصرف خاص في السوق المحلية من حيث الأصول، بلوغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر عملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، داخل البنك المصري لتنمية الصادرات، مستوى 4.15 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، في نهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مستوى مستقر داخل فروع بنك الإسكندرية ، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وفي بنك البركة ، جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية، بختام تعاملات اليوم، عند مستوى 4.08 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

عرض سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري في السوق المحلية، داخل فروع بنك قناة السويس، عند 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

ويتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، للتعاملات المسائية.

أعلى سعر للريال السعودي

سجلت عملة المملكة السعودية أعلى سعر شراء أمام الجنيه، داخل فروع بنوك بلوم وعودة والمشرق وHSBC وQNB والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي، عند مستوى 4.17 جنيه، بختام تعاملات اليوم.

أدنى سعر للريال السعودي

تداول المصرف المتحد سعر صرف الريال السعودي عند أدنى مستوى في السوق المحلية، عند 4.03 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل شركة مصر للصرافة، التابعة لبنك مصر، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم.