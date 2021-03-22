سعر الريال السعودي ينهي تعاملات اليوم بارتفاع طفيف مقابل الجنيه

ارتفع سعر الريال السعوي علي مستوى الشراء والبيع أمام العملة المصرية الجنيه بنهاية التداولات، اليوم الإثنين 22 مارس 2021، وفقا لآخر تحديثات لعدد من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية المصرية، ويتحدد سعر صرف الريال السعودى فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ارتفعت سعر صرف العملة السعودية «الريال» بقيمة قرش على مستوى الشراء والبيع أمام الجنيه المصري إلى مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري.

سعر الريال في بنك مصر

داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر ارتفعت مستويات سعر صرف الريال السعودي، في بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقارنة بختام تعاملات الأمس

سعر الريال في بنك البركة

كما نشرت شبكة فروع البنك الإسلامي “البركة” مستويات الريال السعودى مقابل الجنيه للأفراد والشركات، عند 4.09 جنيه، و4.24 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

فيما ارتفعت مستويات سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

أظهرت مؤشرات التداول اللحظية سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في مصر؛ بنهاية التداولات ، اليوم الإثنين، مقابل الجنيه، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعلى مستوى سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية الريال ، مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك المصري الخليجي، بلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

نشر الموقع الإلكتروني لدى البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند مستوى 4.07، و4.21 جنيه للشراء والبيع.