سعر الريال السعودي ينهي تعاملات اليوم الأحد على استقرار

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بنهاية تداولات اليوم الأحد، 9-5-2021، بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، كمتوسط سعري معلن من البنك المركزي المصري، اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، على استقراره داخل فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، ليسجل 4.16 جنيه للشراء و4.19 للبيع، بختام التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كذلك، أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، تداولاته عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

فيما يعرض سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل شبكة فروع بنك كريدي أجريكول، عند مستوى سعري 4.12 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية

ويُتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، لدى بنك الاسكندرية، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، بالتعاملات المسائية اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

فيما اختتم سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المصرية، داخل شبكة فروع بنك فيصل الإسلامي، بالاستقرار عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

كما احتفظ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، على مستويات مستقرة داخل فروع بنك أبو ظبي الإسلامي، ليسجل 4.09 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وفي بنك البركة، ظلَّ سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، عند 4.07 جنيه للشراء و4.23 للبيع، ليستحوذ مصرف البركة الإسلامي على أعلى سعر بيع للريال، بالتداولات المسائية.

أعلى سعر للريال السعودي

ورصد أحدث تقارير «المال» عن سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، تداول الريال عند أعلى مستوى سعري للشراء بالسوق المحلية، 4.17 جنيه، بفروع البنك الأهلي المتحد، مساء اليوم.

أدنى سعر للريال السعودي

فيما لا يزال المصرف المتحد يعرض أدنى سعر لعملة المملكة السعودية مقارنة بالعملة المحلية، على مستويات الشراء، عند 4.03 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

بلغ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، مستويات مستقرة بسوق الصرافة المحلية، 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، اليوم.