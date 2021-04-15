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سعر الريال السعودي ينهي تعاملات الأسبوع على تباين مقابل الجنيه

الريال يسجل 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع بسوق الصرافة
منى صلاح 7:08 م, الخميس, 15 أبريل 21 7:08 م, الخميس, 15 أبريل 21

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اختتم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، نهاية تداولات اليوم الخميس، 15 أبريل 2021، بالتباين داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، عند متوسط سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل العملة المحلية، قرشًا على مستوى الشراء، داخل فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، ليصل عند مستوى 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بختام تداولات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك، اتخذ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه مسارًا متراجعًا، مقارنة بمستوى تداولات الأمس، على صعيد الشراء، داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، ليسجل 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

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سعر الريال السعودي في بنك فيصل الاسلامي

فقد سعر صرف عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، قرشًا على مستويات الشراء والبيع، للتداولات المسائية ببنك فيصل الإسلامي، كما بينت شاشات التداول، ليهبط عند مستوى سعري 4.14 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وكذلك، فقد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، قرشًا على مستويات الشراء والبيع داخل فروع بنك التجاري الدولي، أكبر مصرف خاص في السوق المحلية من حيث الأصول، خلال التعاملات المسائية، ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ولا يزال يتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، على شاشات بنك قناة السويس، عند 4.11 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بالتعاملات المسائية.

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ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مستوى مستقر داخل فروع بنك الإسكندرية ، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وفي بنك البركة ، جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية، عند مستوى 4.07 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، بختام تعاملات اليوم، الخميس.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

فيما فقد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، قرشًا على مستوى البيع، ببنك التنمية الصناعية، كما عرضت شاشات التداول المسائية داخل فروع المصرف، ليسجل 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أعلى مستوى سعر للريال السعودي

وصل أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستوى الشراء، داخل فروع بنوك بلوم وعودة والمشرق وHSBC وQNB والأهلي المتحد، عند مستوى 4.17 جنيه، بختام تعاملات اليوم.

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أدنى مستوى سعر للريال السعودي

يظل المصرف المتحد، المصرف الوحيد الذي يتداول سعر صرف الريال السعودي عند أدنى مستوى في السوق المحلية، 4.03 جنيه للشراء، بختام تعاملات اليوم، الخميس.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل شركة مصر للصرافة، التابعة لبنك مصر، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بالتداولات المسائية.

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بقلم منى صلاح

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