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سعر الريال السعودي يستقر نهاية تداولات اليوم الإثنين مقابل الجنيه

4.16 و4.19 جنيه سعر الشراء والبيع للريال بأغلب البنوك
منى صلاح 5:26 م, الأثنين, 10 مايو 21 5:26 م, الأثنين, 10 مايو 21

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استقر سعر الريال السعودي، بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، 10-5-2021، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر مقابل الجنيه، عند متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً لأسعار العملات المعلنة من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم مستقراً عند سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ظل سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، عند نفس مستويات الأمس، 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، بنهاية التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبالنسبة للتداولات المسائية داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، اختتم سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المصرية، عند مستوى سعري 4.10 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

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سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

فيما أظهرت شاشات التداول المسائية داخل شبكة فروع بنك فيصل الإسلامي، استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

ريال سعودي – فئة 500

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وعند قيمة 4.06 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، تعرض شاشات التداول المسائية بفروع بنك الكويت الوطني، سعر العملة السعودية مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وبالنسبة لسعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بشبكة فروع البنك المصري الخليجي، يتداول عند 4.14 و4.19 جنيه للشراء والبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

فيما شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، استقراراً داخل فروع بنك أبو ظبي الأول، عند مستوى سعري 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بختام تداولات اليوم.

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سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

أبدى سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية تماسكاً، بفروع بنك كريدي أجريكول، ليبقى عند 4.12 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بالتعاملات المسائية اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

تعرض شاشات التداول اللحظي بفروع بنك البركة، حفاظ سعر عملة المملكة السعودية مقابل الجنيه، على مستويات 4.07 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، بختام التعاملات.

أعلى سعر للريال السعودي

استطاع 11 بنكا محليا الاستحواذ على أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء بالسوق المحلية، عند 4.16 جنيه ببنوك؛ الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وفيصل الإسلامي وبلوم وعوده والمشرق والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي وHSBC وQNB.

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أدنى سعر للريال السعودي

لا يزال المصرف المتحد يستحوذ على أدنى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستوى الشراء بالسوق المحلية، ليظل عند 4.03 جنيه، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، أبقى سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، على متوسط سعري 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب الأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة.

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بقلم منى صلاح

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