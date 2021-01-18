سعر الريال السعودي يستقر مقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم الإثنين 18-1-2021

حافظ سعر الريال السعودي أمام نظيرة الجنيه المصري في منتصف التداولات اليومية، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية المصرية، وجاءت الأسعار علي النحو التالي، وفقاً لرصد تجرية المنصة الإلكترونية لجريدة “المال” علي العملة السعودية

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

داخل البنك المركزي المصري استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات اليوم عند مستوي 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

شهد سعر العملة السعودية حالة من الأستقرار أمام الجنيه المصري في أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بينما أستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر اليوم الإثنين في منتصف التداولات اليومية عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

يقدم الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي للافراد ، والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوي 4.08 و 4.23 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث المؤشرات شاشات التداول داخل بنك الأسكندرية سعرالريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

كما أستقر سعر الريال السعودي علي مستوى الشراء و البيع أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم داخل أكبر مصرف خاص في مصر، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

بلغت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى البنك المصري الخليجي، عند مستوي 4.14 جنيه للشراء، عند مستوي و4.19 جنيه للبيع في منتصف تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

بينما جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغت مستوي 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع في منتصف التداولات اليومية اليوم الإثنين.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

سجلت أسعارالريال السعودى مقابل الجنيه المصري بنك مصرإيران للتنمية عند مستويات 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

جاءت مؤشرات مستوي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد عند 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

وصل مستوي سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

بلغت مستويات اسعار الريال السعودي فى بنك عوده في استقرارها اليوم الإثنين أمام نظريها العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

فيما جاءت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان عند مستويات 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.