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سعر الريال السعودي يستقر بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

المصرف المتحد يقدم أقل سعر للعملة
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فاطمة إمام 5:44 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 5:44 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

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يواصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة بنهاية التعاملات بالسوق المحلية المصرية، وجاء متوسط سعر الريال مقابل الجنيه عند مستوى 4.175 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، طبقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

جاء سعر شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكة فروع بنك” HSBC” أمام نظيره المحلي الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

في نهاية التعاملات سجل سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه
سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

أعلنت شاشات تداول بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية أمام الجنيه عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وفيما يخص سعرى شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

على الجانب الآخر استقرت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار

حافظ سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي على استقراره عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وعلى صعيد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع مصر للصرافة جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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