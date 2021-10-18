سعر الريال السعودي يستقر بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

في نهاية التعاملات استقرت مستويات شراء وبيع الريال السعودي اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 أمام الجنيه، فى بعض البنوك داخل عدد كبير من شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل المتوسط 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري. وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وعلى الجانب الآخر بلغت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

فيما جاء سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

ووفقًا للتحديث الأخير للعملة السعودية داخل شركة مصر للصرافة، وصل سعر الريال أمام الجنيه داخل شبكة فروع مصر للصرافة إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

أظهر تقرير أسعار الريال داخل شبكة فروع بنك” HSBC” سعر الريال السعودي أمام نظيره المحلي الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

ووفقًا للتحديث الأخير للريال داخل بنك المصرف المتحد، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق إلى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.