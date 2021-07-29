بنـــوك

سعر الريال السعودي يستقر بنهاية تعاملات اليوم

مستقراً في أغلب البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 7:07 م, الخميس, 29 يوليو 21 7:07 م, الخميس, 29 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وفي نهاية التعاملات استقرت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29 يوليو 2021، مقابل نظيره المحلي الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، مقارنة بتعاملات أمس، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أوضحت شاشات التداول اللحظية سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار في نهاية التعاملات الأسبوعية.

اقرأ أيضا  البنك الأهلي المصري يعتمد يناير بداية للعام المالي بدلاً من يوليو

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

حافظ سعر صرف الريال السعودي على استقراره أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وجاءت مستويات سعر صرف الريال أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

بلغت مستويات سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم خلال تعاملات اليوم.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 24-7-2021 في مصر

سعر الريال السعودي في بنك عوده

عرضت مستويات سعر صرف الريال السعودي امام الجنيه المصري داخل بنك عوده مقابل الجنيه، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

تداول مستويات شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

جاءت مستويات أسعار شراء الريال السعودي داخل HSBC أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 27-7-2021 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

بلغت سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري في المصرف المتحد سعر للريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية عند 4.04 جنيه للشراء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 7:27 م, الخميس, 29 يوليو 21

تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

فاطمة إمام 7:09 م, الخميس, 29 يوليو 21

البنك المركزي يعتمد قواعد التشغيل البيني للإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات

الحسينى حسن 7:06 م, الخميس, 29 يوليو 21

سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم

فاطمة إمام 6:46 م, الخميس, 29 يوليو 21

«ماستركارد» تصدر تقريرها السنوي للاستدامة الشاملة

يحيى ياسين 6:31 م, الخميس, 29 يوليو 21

تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

فاطمة إمام 5:53 م, الخميس, 29 يوليو 21